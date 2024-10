Reggina-Cosenza: superato il record stagionale. Il dato della prevendita

Procede in maniera spedita la prevendita dei biglietti per la sfida di sabato pomeriggio al Granillo tra la Reggina ed il Cosenza. Numeri importanti sin dal primo giorno e con un altro ancora a disposizione per poter ulteriormente incrementare le presenze allo stadio. In questo momento sono poco più di 9000 i biglietti staccati che aggiunti ai 4130 abbonati fanno si che il record stagionale stabilito con il Palermo sia già stato superato.

