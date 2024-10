Reggina-Cosenza: tra i rossoblu due rientri e due squalifiche

Torna il derby. All’andata una prodezza di Adriano Montalto ha risolto a favore della Reggina il match disputatosi al S. Vito, le due squadre tornano nuovamente di fronte questa volta all’Oreste Granillo con stati d’animo differenti. La Reggina reduce dal buon pari con il Cittadella e vicina alla salvezza matematica, il Cosenza beffato dal pareggio al quinto minuto di recupero in casa con il Lecce, nel contesto di una gara molto nervosa, con otto ammoniti e l’espulsione del tecnico Bisoli. Ed a tale proposito, nella lunga lista di cartellini, c’è cascato anche il forte centrocampista Palmiero, in diffida e quindi squalificato per la sfida agli amaranto. Non potrà seguire la propria squadra dalla panchina mister Bisoli che, come detto, dopo essersi scagliato con vibranti proteste verso il direttore di gara per l’eccessivo recupero, si è visto schiaffare in faccia il cartellino rosso. Di contro il tecnico tornerà ad avere a disposizione il forte attaccante Caso, rientrante dalla squalifica e l’ex di turno Situm, assente con il Lecce per un problema fisico e pronto a scendere in campo contro i suoi ex compagni. E’ certamente il reparto offensivo quello più interessante della squadra rossoblu con Milico in grande spolvero, l’esperto Larrivey, il giovane Caso ed il velocissimo Laura.