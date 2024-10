Reggina-Cosenza, la voce dei tifosi amaranto: ‘Due buone squadre, peccato non aver segnato’

I pareri dei tifosi che anche se in numero ridotto per via delle misure anticovid hanno sostenuto e dato forza alla Reggina

La voce dei tifosi amaranto dopo il match contro il Cosenza, le considerazioni in merito al pareggio che non va proprio giù perché la Reggina ha disputato una buona partita, emerge comunque la consapevolezza degli ampi margini di miglioramento per la squadra di mister Toscano.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Marco Pizzimenti (tifoso della Reggina)

Una partita durante la quale c’è stato un dominio amaranto, non ho visto molti tiri in porta da parte del Cosenza, un punto guadagnato per gli avversari, sono comunque due punti persi per la nostra lotta verso la promozione.

Fabrizio Condemi (tifoso della Reggina)

Una partita dominata dagli amaranto in lungo e in largo, dispiace per il rigore assegnato, probabilmente la palla era entrata. Non si è visto il solito gioco di Toscano, contro una squadra con un uomo in meno, il mister avrebbe potuto inserire prima Lafferty, il goal sarebbe potuto arrivare solo su un’occasione particola e non attraverso il gioco.

Giovanni Latella (amministrazione comunale e tifoso della Reggina)

Tantissime occasioni da parte della Reggina, complimenti al portiere del Cosenza che è una buona squadra, ha giocato bene nonostante fosse in dieci per molto tempo. Gli amaranto hanno perso sei punti in palio in seguito ai tre pareggio, in serie B è importante fare risultato e la Reggina è comunque imbattuta, ci sono margini di miglioramento, la rosa è molta ampia la squadra potrà dire la sua in questo campionato.

Pasquale Caprì (comico e tifoso della Reggina)

Come reggino e tifoso della Reggina, sono dispiaciuto credo sia un’occasione sprecata, il campionato è lungo e gli amaranto saranno protagonisti, come “Presidente Gallo” dico che è stata una partita difficile, noi dobbiamo farlo per la gente, lo facciamo per la gente e facciamo tutto per loro.

Roberto Pennestrì (tifoso della Reggina):

Due buone squadre, molta qualità in campo, straordinario il portiere cosentino, è stato determinante per il risultato finale. Il campionato è lungo abbiamo solo risultati utili, dobbiamo essere più cinici, sono sicuro mister Toscano lavorerà duro sulla rosa e presto ci toglieremo grandi soddisfazioni.

