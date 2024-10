Reggina: Denis spiega l’errore dal dischetto e recrimina per i punti persi

Un guerriero, così come lo ha definito il compagno di squadra Crisetig. Lotta, si sbatte in ogni zona del campo, corre come un ragazzino. Sperava di realizzare la prima rete di questa stagione ed invece per Denis l’appuntamento con la rete è ancora rinviato, avendo sbagliato il calcio di rigore. Il suo commento a caldo ai microfoni di DAZN partendo dal rigore: “Pensavo che il portiere andasse dall’altra parte. Sono stati persi 4 punti in 3 giorni, ma l’importante è che la voglia di lottare ci sia. L’attaccante vive di gol, ma continuando a lavorare così arriverà.

La ruota per il momento non gira dalla nostra parte, è necessario essere più determinati negli ultimi metri. Ho ancora voglia di dare tanto, Menez fa ancora la differenza, per noi è importante averlo.

In serie B c’è una tecnica superiore, ma noi siamo all’altezza di questo campionato. Il pubblico? Sentiamo il calore dei tifosi, per noi una spinta in più”.