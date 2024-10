Reggina, Crisetig: ‘Buona prestazione. Il gol del pareggio? L’avremmo dovuto evitare’

Prestazione di livello quella del centrocampista Lorenzo Crisetig, le sue dichiarazioni a Reggina TV: “Una buona prestazione, siamo arrivati qui senza grandi indicazioni sull’avversario. C’è stata grande applicazione, determinazione, siamo riusciti a mettere in campo tutto quello che avevamo preparato in settimana. Dobbiamo pensare giorno per giorno, ogni allenamento è importante per crescere, ci sono degli innesti nuovi, ci vorrà del tempo per conoscerci meglio e conoscere le caratteristiche di ognuno di noi.

Il pareggio? Hanno segnato praticamente subito dopo il nostro vantaggio. E’ sembrato un tiro-cross, quando la palla va proprio li è difficile per ogni portiere, certo avremmo dovuto evitare che si arrivasse al cross, lavoreremo anche su questo”.