La Reggina a Cucullaro per la gioia del sindaco Francesco Malara

Si è svolta ieri la partita di pre campionato tra la Reggina e il Victoria Hotspur presso il polo sportivo di Cucullaro, un match combattuto fino alla fine che ha visto la squadra amaranto aggiudicarsi la vittoria per 2-1.

La tribuna gremita ha fatto da cornice, una folla numerosa a tifare amaranto dalle 17 alle 19, tra l’entusiasmo degli organizzatori ed i dirigenti della squadra, oltre che, prima di tutto, dell’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte che ospita la squadra maltese per il secondo anno consecutivo, a dimostrazione del livello di gradimento della piccola cittadina da parte delle squadre in trasferta.

Il sindaco, Francesco Malara, nell’accogliere le squadre con calorosa ospitalità, ha espresso la sua soddisfazione nel vedere il campo vissuto dalle squadre che scelgono la località aspromontana come location degli incontri sportivi, programmando eventi futuri ed eventuali ritiri sportivi per la stessa Reggina.