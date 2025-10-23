Reggina: il segnale forte della Curva Sud verso società e squadra

Chi sa con quali pensieri mister Torrisi ha lasciato lo stadio dopo aver visto un ambiente svuotato, contestazioni e una squadra priva di carattere

La pazienza dei tifosi amaranto è finita, ormai è evidente e anche ieri sera, al “Granillo”, la Curva Sud ha scelto la via del silenzio e della protesta. Settore svuotato, un solo striscione esposto all’indirizzo di società e giocatori “Vi meritate questo“. Un gesto forte, che fotografa il momento più difficile della stagione della Reggina.

Dopo il doppio ko con Messina e Vigor Lamezia, è arrivata un’altra batosta in Coppa Italia contro la Nocerina. Una squadra spenta, senza idee, incapace di reagire e di dare un segnale ai propri tifosi. Mungo e compagni sembrano travolti da una crisi che non conosce fine, spettatori di una situazione che precipita gara dopo gara.

Intanto, dalla tribuna, per scelta, ha assistito alla partita il nuovo tecnico Alfio Torrisi, verrà presentato ufficialmente venerdì. Chi sa con quali pensieri ha lasciato lo stadio dopo aver visto un ambiente svuotato, contestazioni e una squadra priva di carattere.

Al momento, la Curva Sud sembra intenzionata a proseguire la protesta a oltranza. Resta solo la speranza che, con il cambio in panchina, arrivi anche una scossa capace di riaccendere una piazza stanca, ma che certamente non ha mai smesso di amare i propri colori.