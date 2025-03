Reggina, De Felice: ‘Il Siracusa sbaglierà, confido nei miei compaesani…’

La Reggina riesce a spuntarla contro la Vibonese dopo un buon primo tempo e una seconda parte assai sottotono. Grossissimo rischio corso nel finale quando il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore per gli ospiti, annullato da una posizione irregolare di un giocatore rossoblu. Il patron Ballarino: ‘Oggi quello che conta è il risultato finale. Per noi era una partita difficile, oltre che per la qualità degli avversari anche per qualche acciacco e in campo si è visto. Il duello con il Siracusa continua, andiamo avanti”.

De Felice: “L’importante era vincere, partite sporche, cattive, nessuno regala nulla. Contento per il primo gol. I conti si fanno alla fine, prima o poi il Siracusa dovrà sbagliare e sbaglierà, e noi saremo li, pronti. Ho fatto fatica all’inizio dopo un lungo periodo di inattività, il gol è alla mia maniera. Qui c’è un gruppo fantastico, una piazza così poi. Peccato il gol sia arrivato nella curva sbagliata. Sono di Scafati, spero in un piacere dei miei compaesani…”