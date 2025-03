Reggina: battuta anche la Vibonese, prima gioia per De Felice

Una prima parte di gara intensa e con tre reti, una seconda parte sottotono e il serio rischio per gli amaranto di soccombere in almeno due circostanze. Alla fine la Reggina riesce a chiudere il match vincendo contro la Vibonese con il punteggio di 2-1 e continuando così la sua rincorsa sul Siracusa. Primo gol stagionale per De Felice, il dodicesimo in campionato per Barranco.

Primo tempo

Stesso atteggiamento tattico, diversi gli interpreti. Ci sono alcune modifiche nell’undici iniziale scelto da mister Trocini, oggi in tribuna per squalifica. Davanti a Lagonigro i quattro difensori con Giuliodori a destra, poi Girasole, Capomaggio e Cham a sinistra. In mezzo Barillà, Laaribi e Porcino, davanti un tridente inedito formato da Grillo e De Felice esterni e Barranco punta centrale. Durante la fase di riscaldamento Daniel Adejo ha accusato un problema muscolare.

Reggina arrembante sin dalle prime battute. Al terzo De Felice lanciato a rete supera il portiere e mette in rete, ma la sua posizione, secondo l’assistente, è irregolare. Al settimo sfiora il gol Grillo con una bella girata su cross di Giuliodori, respinge Bifulco. Al tredicesimo su punizione battuta da Laaribi, grandissima occasione per De Felice che spara a botta sicura ma Bifulco è bravissimo a respingere.

E come spesso accade nel calcio, al primo tiro in porta la Vibonese passa in vantaggio. Recupero palla di Giunta, profondità per Terranova che di sinistro dal limite supera Lagonigro, 0-1. Un minuto più tardi, esattamente al ventesimo, arriva l’immediato pareggio con una pennellata di Porcino dalla sinistra, cross perfetto come lo stacco di De Felice che insacca, 1-1. Primo gol in amaranto per l’attaccante.

La ribalta Barranco di testa al ventitreesimo su un assist al bacio di De Felice. Incornata di testa perfetta, 2-1. Finisce così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La prima occasione del secondo tempo è per la Vibonese con una conclusione di Giunta dal limite respinta in angolo da Lagonigro. Al settimo De Felice è costretto a trattenere per la maglia un avversario al limite dell’area di rigore dopo una lunga rincorsa, viene ammonito. La punizione battuta da Terranova viene respinta in angolo. Dalla battuta, colpo di testa di Castillo e palo sfiorato. Brutto avvio degli amaranto.

Primo cambio per Trocini con Renelus che prende il posto di Grillo. Fase di sostituzioni e poco altro, entra Urso per Laaribi. Al trentesimo è il momento di Ragusa per uno stanchissimo De Felice. A quattro dalla fine trema la Reggina dopo un intervento falloso di Lagronigro su Palumbo. Per l’arbitro è calcio di rigore, ma un attimo prima l’assistente aveva segnalato una posizione di fuorigioco. Entra Forciniti per Barranco.

Al primo dei sette minuti di recupero in azione solitaria Renelus sfiora la rete del 3-1, para Bifulco. Non succede altro e con una seconda parte di gara in leggera sofferenza, la Reggina porta a casa l’ennesima vittoria. L’inseguimento continua.