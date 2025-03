Reggina, Ginobili: ‘Ancora cinque partite, vi assicuro che alla fine…’

La vittoria sofferta contro la Vibonese, l’analisi del tecnico Ginobili, oggi in panchina per la squalifica di Trocini: “Una bella battaglia, un grosso primo tempo. Dopo quella rete subìta inaspettata abbiamo avuto la forza di ribaltarla. Loro sono venuti fuori nel secondo tempo e forse ci è subentrata l’ansia del risultato e ci siamo abbassati, comunque ritengo vittoria meritata.

La Vibonese gioca bene al calcio, ci hanno lasciato spazi per le ripartenze ma non siamo riusciti ad approfittarne. Vi assicuro che non è semplice per mesi e mesi dover vincere sempre, anche a livello mentale è dura. Devo veramente fare i complimenti a tutti i ragazzi, stanno facendo qualcosa di incredibile.

Qui si soffre tutti insieme. Si, ho già parlato con il mister e capisco che stare fuori non è semplice. Ha vinto anche il Siracusa, a noi cambia poco, ci sono ancora cinque partite dove l’unica cosa che conta è vincere, vedremo alla fine, ma sono sicuro che arriveranno delle soddisfazioni. Adejo ha avuto un problemino durante il riscaldamento e non abbiamo voluto rischiarlo”.