Reggina: De Lillo parla di Gallo e Bandecchi ed esalta il Ds Taibi

Sul canale ufficiale del club è intervenuto il GM Fabio De Lillo, tanti gli argomenti trattati: “Quella di Terni per noi che siamo di Roma è una “trasferta in casa”. Ci sarà anche il presidente Luca Gallo che incontrerà Stefano Bandecchi, due presidenti veri che si sono costruiti partendo dalla strada, tra loro il derby della simpatia, c’è un bel rapporto. Non dimenticherò mai le parole di affetto che il massimo dirigente della Ternana ha rivolto alla Reggina, ai tifosi, alla città di Reggio“.

“Ho avuto il grande piacere da GM della Reggina di assistere per la prima volta in prima persona al calciomercato. Una grande confusione di presidenti, dirigenti, procuratori e lasciatemi dire una cosa: troppo spesso passa inosservato il lavoro di qualche nostro dirigente. Grande professionalità e conoscenza del calcio da parte del nostro DS Taibi e del suo braccio destro Fabio Iengo. Grande abilità, in un momento non facile per tutto il movimento, nel riuscire a migliorare come abbiamo fatto la qualità dell’organico, facendo anche delle operazioni in uscita che agevolano il bilancio”.