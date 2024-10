GM De Lillo: ‘La Reggina è in mani forti e sicure come quelle di Luca Gallo’

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo DG Vincenzo Iiriti, è intervenuto anche il GM Fabio De Lillo. Dopo il saluto al nuovo dirigente, un passaggio anche sui progetti societari: “Stiamo programmando il nostro futuro che vorremmo sia il più bello possibile per uno dei club più importanti d’Italia come la Reggina. L’organigramma è stato completato dalla figura del Direttore Generale e così adesso la struttura è veramente completa ognuno per le proprie competenze. Dal punto di vista amministrativo l’avvocato Iiriti ha competenze elevate, io mi occuperò dello sviluppo dell’area sportiva, siamo tutti accanto al presidente Gallo in qualsiasi momento”.

Leggi anche

La Reggina in mani sicure

“Tante volte si è vinto in questi tre anni, adesso il momento è meno favorevole, ma il calcio è questo. Si continua a lavorare per far crescere sempre di più questa società. A qualcuno avevamo dato appuntamento al 16 dicembre, sta arrivando con le scadenze federali e noi siamo presenti, attenti e puntuali. La Reggina è in mani forti e sicure come quelle di Luca Gallo. Reggio è una piazza matura con tifosi di serie A ed in grado di valutare il nostro lavoro”.