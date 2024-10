Reggina: De Lillo a Reggio Calabria, nuovo passo per il futuro del club

La Reggina prosegue il suo percorso. Degli ostacoli sono già stati superati in riferimento ad alcune date segnate in rosso come per esempio quella del 16 maggio scorso o quella più recente del 31, altri si andranno ad incontrare strada facendo, con la speranza di riuscire ad ottenere gli stessi risultati. La nomina del nuovo amministratore che il Tribunale ha indicato in Fabio De Lillo, già GM del club del presidente Luca Gallo, ha consentito di poter abbreviare i tempi su determinate operazioni e sarà lo stesso dirigente romano che, nella giornata di oggi, si occuperà insieme ad un esperto consulente, si far visita all’Agenzia delle Entrate per un altro passaggio significativo che può segnare il futuro del club.

Leggi anche

Reggina, piano di rateizzazione

La società ha preparato un piano di rateizzazione da sottoporre ai suoi interlocutori, riguardo le ritenute Irpef ed i contributi Inps non versati. Anche in questo caso nessuna notizia ufficiale, ma le solite indiscrezioni assicurano il buon esito di questa proposta che è bene ricordare, rappresenta un passaggio fondamentale verso quella che si spera possa essere l’iscrizione al prossimo campionato. Magari nella serata di oggi ne sapremo qualcosa in più. in questo momento l’unica certezza è che la Reggina tassello dopo tassello, stia procedendo in maniera regolare. Ad oggi, però, manca l’aspetto più importante della vicenda che necessariamente per ristrettezza dei tempi, dovrà arrivare al massimo la prossima settimana, quello della cessione del club.