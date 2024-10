La Reggina si consola: Delprato convocato in Nazionale

Doppio appuntamento per gli azzurrini, approfittando della sosta in campionato

In occasione della trasferta persa dalla Reggina sul campo dell’Empoli, il giovane Delprato è stato collocato dal tecnico Toscano sulla corsia di destra al posto di Rolando. Ha sofferto moltissimo soprattutto nella seconda parte dell’incontro e da quella zona è arrivato il cross che ha portato alla prima rete dei padroni di casa. Una prestazione la sua non all’altezza delle solite performance, come d’altronde il resto della squadra. Adesso la nuova convocazione in Nazionale Under 21:

Delprato convocato in Nazionale Under 21

“Enrico Delprato è stato convocato dal commissario tecnico dell’Under 21, Paolo Nicolato, per le gare di giovedì 12 novembre contro l’Islanda, domenica 15 novembre con il Lussemburgo e mercoledì 18 novembre a Pisa con la Svezia“.