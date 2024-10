Reggina, Toscano: ‘Sono inc… perchè non siamo questi’

Nel post-gara di Empoli-Reggina è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il tecnico amaranto Domenico Toscano.

“Potevamo fare molto meglio, noi non siamo questi. Dopo un primo tempo in cui potevamo fare meglio, al primo gol la squadra si è sciolta. La cosa che mi fa più incazzare è perché noi non siamo questi. I ragazzi lo sanno. Dobbiamo rimboccarci le maniche”.