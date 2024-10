Reggina: il digiuno di Denis, il pensiero di Taibi

"Quando facevo il portiere mi preoccupavo di non prendere gol. Un attaccante..."

Il momento di German Denis, ancora a digiuno, più volte vicino al gol, un calcio di rigore sbagliato e tanta voglia di essere protagonista. Ne parla il Ds Taibi: “Quando ero portiere mi preoccupavo di non prendere gol. Denis è un attaccante e si preoccupa di farli. Il suo è stato un grande approccio al campionato, lo scorso anno ha iniziato con un pò di fatica poi ha fatto quello che tutti sappiamo. Oggi sta giocando praticamente tutti i minuti di ogni gara ed ha quella esperienza che gli consente di capire che prima o poi il gol arriverà.

Ha avuto diverse opportunità, ma il calcio è fatto di episodi. Lui è forte mentalmente e tecnicamente, ma allo stesso tempo ci tiene molto a segnare, non per lui ma per il bene della squadra. Noi siamo contentissimi di quello che sta facendo al momento, il gol che manca a lui manca anche a noi ovviamente”.