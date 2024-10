Taibi: ‘Ci vuole più cinismo, ma tra le neo promosse…’

Si recrimina per diversi punti persi per strada

Diverse occasioni sprecate, qualche punto che manca nel percorso fin qui effettuato dalla Reggina, seppur sono trascorse solamente cinque giornate di campionato. La squadra amaranto, comunque, è la neo promossa che fino ad ora ha fatto meglio. il pensiero del Ds Taibi: “Rispetto alle neo promosse siamo quelli che fino al momento hanno fatto meglio. Non si giocava da marzo, il campionato è nuovo, bisogna ancora integrare nei meccanismi di squadra coloro che sono arrivati dopo. Sono comunque molto soddisfatto di questo avvio di stagione perchè oltre ai punti conquistati sappiamo bene che ce ne potevano essere altri per come si sono sviluppate alcune partite.

Dopo cinque giornate di campionato la Reggina è la squadra che ha il maggiore possesso palla, quella che ha tirato di più in porta, certamente ci vuole più cinismo nelle conclusioni. Siamo nella parte sinistra della classifica e speriamo di rimanere lì fino alla fine”.