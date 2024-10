Reggina, DG Gianni: ‘Il tecnico? Ho le carte pronte. Tutto sarà condiviso con lui’

Si continua ad aspettare, non dovrebbe durare ancora molto l’attesa. La Reggina e Mimmo Toscano insieme per la prossima stagione non appena arriverà l’ok della Feralpisalò.

Intanto i colleghi di Gazzetta del Sud hanno intervistato il Dg Andrea Gianni, che ha fatto il punto della situazione: “Taibi è in continuo contatto con il tecnico, quando entrambi sono pronti, io sono pronto con le carte.

L’allenatore deve essere parte integrante del progetto, vogliamo che compia delle scelte e se ne assuma la paternità. Vogliamo condividere qualsiasi cosa con lui, le idee chiare ci sono, aspettiamo.

Vogliamo una rosa che sia composta da 23-25 elementi. Il budget? Non amo parlare di cifre, sicuramente non vince chi spende di più. Ci occorrono atleti motivati e soprattutto consapevoli di giocare per una piazza importante come Reggio Calabria”.

Leggi anche

Leggi anche