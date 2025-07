Reggina, il Dg Praticò: ‘Siamo forti e altri quattro che spostano gli equilibri arriveranno’

Parla la Reggina con il patron Ballarino e il Dg Giuseppe Praticò che hanno convocato i giornalisti qualche giorno prima dell’inizio della nuova stagione. Parte il direttore generale: “Saluto tutti, mi dispiace per l’assenza di coloro che scrivono qualsiasi cosa, senza ritenere di doversi confrontare. Bisogna avere il coraggio di esserci anche quando è più comodo non esserci. Fanno male le offese, dietro ogni persona c’è una storia, una famiglia, i genitori, i figli, non va bene. La Reggina è un valore importante per Reggio Calabria e qualunque sia stata la mia esperienza all’interno è sempre a tutela del valore. In un girone difficile la Reggina ha ottenuto quei punti che in altri gironi le avrebbero consentito di vincere il campionato, il solo punto di svantaggio dal Siracusa ci ha lasciato tanta rabbia che abbiamo scatenato poi nei play off.

Eravamo pronti per il ripescaggio, ritenevamo ci fossero tutte le condizioni per arrivarci, viste le difficoltà di tante società così ci avevano riferito. Poi abbiamo scoperto che invece godono di ottima saluta, anche se in virtù di quello che leggiamo…Si bucano addirittura le prime scadenze e si penalizza una squadra che ha conquistato 81 punti ed è sana dal punto di vista finanziario. Ripartiamo dalla serie D, una categoria che ci sta stretta, sta stretta alla città. Quindi ci siamo guardati negli occhi e siamo tutti ben consapevoli che non vogliamo rimanere in questo inferno. C’è un solo obiettivo, ripeto, uscire da questo inferno.

Ripartiamo con la consapevolezza di avere un club sano, solido. Con gli stessi collaboratori, gli stessi fornitori, le stesse partnership. Sono segnali significativi. Quando sento dire che mancano le risorse mi viene da sorridere, qui si vogliono fare le cose perbene, non si vuole scomparire. Sorrido quando mi si parla di competenze, la società in queste due stagioni per esempio ha avuto degli Under di valore. Poi i Ragusa, Barillà, Adejo, Porcino, Laaribi, Girasole, sono calciatori fuori categoria, lo avete scritto anche voi.

E per il mercato attuale, insieme al tecnico la società ha condiviso ogni nome e stiamo costruendo una squadra molto forte. Mancano ancora tre o quattro calciatori che in D spostano gli equilibri, di questi due sono molto vicini, ma fino a quando non c’è la firma sul contratto nulla è certo. Ripeto, vogliamo vincere e costruiremo una rosa per questo. Due amichevoli di cui una con la Salernitana per il Trofeo Iervolino, spero siano contenti i tifosi. Abbiamo contrattualizzato il giocatore più promettente del nostro settore giovanile, il classe 2008 Francesco Chirico e poi tutti sapete che a capo di quest’ultimo c’è stato il ritorno di Salvatore Laiacona“.