Reggina: il dott. Pasquale Favasuli eletto Vicepresidente della LAMICA
Prestigioso traguardo per lo storico medico sociale del club
18 Novembre 2025 - 11:57 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 è orgogliosa di comunicare che il dott. Pasquale Favasuli, storico medico sociale del club, è stato eletto Vicepresidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (LAMICA), prestigioso organismo nazionale presieduto dal dott. Enrico Castellacci.
La società si congratula con il dott. Favasuli per il prestigioso traguardo, certi che continuerà a svolgere il suo lavoro con la passione e la serietà che lo contraddistinguono da sempre.