Reggina, Drago conferma o cambia? Intanto chiude i cancelli del S. Agata

Si prepara con grande attenzione la prossima gara, consapevoli che non si possono commettere errori

Rieti tappa fondamentale per la Reggina, in quella che è la rincorsa ai play off. C’è l’obbligo di dare continuità alla vittoria contro il Catania, ma su un campo complicato dove sono usciti battuti sia il Catanzaro che la Viterbese. Rieti che nel posticipo di lunedi, ha fermato la capolista Juve Stabia, quindi avversario comunque ostico.

Drago replica quanto fatto la settimana scorsa e chiude nuovamente i cancelli del S. Agata. In tanti si chiedono se per la prossima trasferta il tecnico confermerà l’undici visto al Granillo contro il Catania o apporterà qualche modifica, ricordando che torna a disposizione dopo la squalifica il centravanti Baclet. Il comunicato:

“La Reggina comunica che nei giorni 28 e 29 marzo, gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse”.

