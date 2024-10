Reggina, Strambelli: “Gallo e Drago personaggi vincenti. Che emozione il gol sotto la curva…’

Nicola Strambelli, ribattezzato dai tifosi amaranto come “Strambellissimo” dopo le grandi prodezze contro il Catania, è intervenuto alla trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Video Touring, parlando dei gol, della prestazione, della scelta di venire a Reggio Calabria: “Contentissimo della scelta fatta e sono convinto di non avere sbagliato. Segnare sotto la curva è stato bellissimo ed emozionante. La seconda rete per me non è una novità, ne ho realizzate altre così.

C’è stato più tempo per preparare al meglio la partita contro il Catania, dal punto di vista tecnico, tattico e fisico e siamo arrivati al top. Anche gli episodi sono stati a nostro favore, ce la possiamo giocare con tutti.

Fino a gennaio gli obiettivi erano diversi, con l’arrivo della nuova società sono cambiati. Se facciamo risultati la gente viene allo stadio. La discussione con Tassi nella gara con il Rende? Ci abbiamo scherzato su, non mi ha visto per questo non mi ha dato il pallone, tra di noi non c’è alcun problema. Sulle scelte, lavoriamo per mettere in difficoltà il mister nel formulare la formazione.

Il leader di questa squadra è il gruppo. Abbiamo un presidente che ci trasmette sempre voglia di vincere ed affetto, è un personaggio vincente. Come vincente è anche mister Drago, con lui c’è un grandissimo rapporto dentro e fuori dal campo. Reggio merita grandi palcoscenici e vedere tutto questo affetto ci fa piacere, si lavora per raggiungere gli obiettivi e per far gioire i nostri tifosi. A Reggio sto benissimo, mi sono ambientato subito e sono rimasto colpito da questo bellissimo lungomare”.

Leggi anche

Leggi anche