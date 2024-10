Reggina, sei alla fine. Rieti, quattro scontri diretti ed una gara già vinta

Entusiasmarsi per una prestazione come quella fornita dalla Reggina contro il Catania è giusto quanto inevitabile, sbagliato invece pensare, soprattutto per i calciatori, che da questo momento tutto diventa più facile. Il raggiungimento dell’obiettivo, quindi almeno il decimo posto per l’accesso ai play off, si può concretizzare se quella sfida contro i rossoazzurri rappresenta il punto di partenza per un finale in crescita.

Da questo momento ogni gara diventa decisiva e bisogna giocarle tutte con la stessa intensità e identica voglia manifestate domenica scorsa al Granillo. Ogni singola sfida nasconde insidie, partendo da quella prossima contro il Rieti, compagine capace di fermare una Juve Stabia molto arrabbiata a domicilio, ma anche appena una settimana prima di battere il Catanzaro in casa, stessa sorte toccata alla Viterbese.

Poi saranno quattro scontri diretti consecutivi nei quali si decide praticamente tutto. La Reggina li giocherà al Granillo con Sicula Leonzio e Casertana, mentre fuori contro una Cavese in grande crescita e reduce da dieci risultati utili consecutivi (grande rimonta a Rende da 3-0 a 3-3) e poi il derby di Calabria a Vibo.

La vittoria con il Catania ha dato la l’imput per una grande partenza, adesso è necessaria la continuità. La Reggina chiuderà la stagione prima degli altri, avendo in calendario il Matera l’ultima di campionato.

31 marzo: Rieti-Reggina (ore 14.30)

07 aprile: Reggina-Sicula Leonzio (ore 18.30)

14 aprile: Cavese-Reggina (ore 14.30)

20 aprile. Reggina-Casertana (ore 18.30)

28 aprile: Vibonese-Reggina (ore 15)

05 maggio: Reggina-Matera

