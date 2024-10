Calcio – La nuova vita di Rolando Bianchi e la Reggina nel cuore

Rolando Bianchi è certamente uno degli attaccanti che in maglia amaranto ha lasciato il segno. Una stagione sfortunata la prima con il pesante infortunio che lo ha tenuto fuori per lungo tempo, il rientro e quella gara giocata con il Messina, la rete realizzata, l’unica di quel campionato. In lui la grande fiducia della società amaranto che gli vale la conferma per la stagione successiva, dove è grande protagonista come tutta la squadra, capace di una rimonta clamorosa dopo il meno undici in classifica e 18 gol realizzati.

A distanza di anni il DS Taibi ha provato a riportarlo in riva allo stretto senza riuscire a strappargli il si. Cercava un progetto ambizioso, oggi avrebbe accettato senza dubbio. Non ha trovato squadra, oggi Rolando Bianchi ha spostato le proprie attenzioni su altro, secondo quanto dichiarato ai colleghi di cittaceleste.it:

Quale squadra ti è rimasta particolarmente nel cuore?

“Io sono legato a tutte le squadre dove ho giocato perchè ogni maglia l’ho sempre sentita mia e ho sempre cercato di dare il massimo in ogni situazione. Poi è normale che ho più legame con le squadre dove sono stato più tempo: parlo di Torino e Reggina. Ma tutte le squadre dove ho giocato mi hanno sempre apprezzato per la professionalità e questo per me vuole dire molto”.

Cosa fa oggi Rolando Bianchi?