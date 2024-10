Alfredo Pedullà: “Reggina, farai benissimo. Hai tutto: squadra, pubblico, entusiasmo”

Intervenuto telefonicamente alla trasmissione “Momenti Amaranto”, in onda su Video Toruing, il noto giornalista reggino Alfredo Pedullà, presente allo stadio Granillo per la sfida tra la Reggina ed il Catania. Questo il suo pensiero:

“La Reggina si è mossa molto bene sull’ultima finestra di calciomercato. Dal punto di vista qualitativo e strategico. A me sembra sia stato un lavoro di semina più che di riparazione, poi vedremo come andrà a finire e comunque vada ha posto delle basi importanti per il prossimo anno.

Ammetto che a gennaio ero molto più incuriosito dalle operazioni di mercato della Reggina, rispetto a Juventus, Milan o Inter, anche perché queste hanno fatto pochissimo. Prima di pensare a quello che sarà il futuro sul piano delle operazioni, meglio pensare ad oggi, quindi continuare questo processo di inserimento dei nuovi e battagliare per la conquista di un posto all’interno della griglia play off.

Spero che la vittoria di domenica possa rappresentare l’antipasto per una squadra che si conosca sempre meglio e prenda la scia giusta. Bellissimo il terreno di gioco, finalmente. Stavo male a guardare la Reggina giocare in quel campo nei mesi scorsi. Poi la cornice di pubblico incredibile. Perché tu puoi riempire pure uno stadio con tantissima gente, ma quel tipo di partecipazione è davvero emozionante. Reggina-Catania per tutto il contesto non sembrava affatto una partita di serie C.

La Reggina potrà fare tanta strada. Ci sono giocatori tecnicamente molto forti e superiori alla media, la conoscenza sta arrivando e la svolta di questa partita può essere fondamentale. Secondo me il girone C della serie C è superiore agli altri con tutto il rispetto per chi sta dominando. Se entri bene nei play off, con questo entusiasmo, con una squadra in crescita, puoi scardinare qualsiasi serratura. I play off rappresentano un altro campionato con tutto da guadagnare”.

