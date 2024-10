Reggina, Drago se la gioca alla sua maniera. La probabile formazione

La migliore opportunità per dimostrare di essere veramente forti. Drago spera che una settimana piena di allenamenti abbia potuto dare la possibilità ai suoi giocatori di recepire al meglio dettami ed atteggiamenti da assumere in campo. Ma di fronte c’è la squadra più forte di tutte, questo dice la classifica, questo dicono i numeri impressionanti fino al momento raccolti dalla Juve Stabia.

Non sarà della battaglia il capitano Conson, nulla dovrebbe cambiare dal punto di vista tattico, così come annunciato dallo stesso Drago in conferenza stampa, la probabile formazione:

REGGINA: Confente; Kirwan, Redolfi, Gasperetto, Procopio; Bellomo, Zibert (De Falco), Franchini; Strambelli, Baclet, Sandomenico. All. Drago