Reggina: Drago, i dubbi sullo schieramento e due certezze

C’è un buon margine di tempo per arrivare pronti alla sfida contro il Catania. La Reggina osserverà un turno di riposo ed in questi giorni sarà compito di mister Drago arrivare con le soluzioni giuste al grande appuntamento. Lo stop imposto dal calendario quasi sicuramente allargherà la forbice tra la posizione degli amaranto e l’attuale griglia dei play off, fermo restando che i punti a disposizione da adesso e alla fine, consentono comunque la rincorsa.

Ma per il match del 24 marzo contro i rossoazzurri, quale sarà lo schieramento? E’ lecito porsi dei dubbi tenuto conto dell’ultimo impegno della squadra a Pagani dove la disposizione tattica è stata differente rispetto al solito. Ci si chiede se anche contro il Catania verrà riproposta la difesa a tre o si tornerà all’antico. La partita contro la Paganese non è stata un banco di prova al cento per cento attendibile, in virtù di una forza dell’avversario decisamente inferiore rispetto a quello che si andrà ad affrontare.

A prescindere dallo schieramento vi sono due certezze, l’assenza di Baclet per squalifica ed il rientro di Bellomo.

