Il Granillo, la Bombonera del Sud. Gallo: ‘Il cuore mi ha portato qui’

Ferma in campionato per la sosta la Reggina, le attenzioni sono state rivolte alle strutture, soprattutto dopo la visita dei vertici del Credito Sportivo al Granillo ed al centro sportivo S. Agata. In questi giorni abbiamo registrato commenti e considerazioni, interventi delle istituzioni sportive e politiche. Oggi ne ha parlato anche il sito Momento Italia, della M&G società di Luca Gallo, questi alcuni passaggi:

“Il restyling del Granillo è diventato una priorità per il presidente Gallo. La casa della Reggina non può restare ferma agli anni 90 perchè ha le potenzialità per diventare la Bombonera del Sud. Granillo e S. Agata rappresentano la base per il futuro.

La Reggina del presidente Gallo mira in alto e guarda agli esempi positivi, quelli vincenti che creano business e prosperità per la società. Il Granillo può diventare l’opera simbolo del riscatto di Reggio, un posto da vivere 365 giorni l’anno, confortevole e moderno e magari abbellito con store, area hospitality, museo e attività collaterali”.

Poi il paragone tra Gallo e Ulisse. Quest’ultimo scelse di farsi legare anzichè cedere al canto delle sirene che vivevano su un’isola vicino allo stretto. Il presidente Gallo è pronto a scommettere sulla città e sul Granillo, lo vede come l’El Dorado, un posto che sta sullo stesso piano dell’Eden. “Non appena ho messo piede a Reggio me ne sono letteralmente innamorato, il cuore mi ha portato qui. Non sarei potuto andare in nessun altro posto, qui mi sento a casa, aveva dichiarato ai microfoni della Rai“.

Gallo come Ulisse, uno straniero (di Roma) legato alla Reggina che non si vuole perdere il canto di un Granillo tirato a lucido.

fonte: momentoitalia.it

