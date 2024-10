Reggina: il Ds Taibi sul futuro di Fabbian ed il calciomercato invernale

In altra pagina del giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni del Ds Taibi riguardo il prossimo impegno degli amaranto di lunedi sera con il Genoa. Il dirigente amaranto ha parlato anche di futuro e di mercato: “Il futuro di Fabbian? Ancora è prematuro affrontare certi argomenti. Siamo contenti del suo rendimento, lo seguivo da tempo e alla fine sono riuscito ad ottenere il prestito. A giugno ne parleremo con l’Inter anche perchè abbiamo il diritto di riscatto (la società nerazzurra il contro riscatto). Lasciamolo sereno e chissà che non sia lui a decidere i posticipo di lunedi. E’ stato bravo Inzaghi a dargli subito fiducia“.

“A gennaio tireremo le somme per poi fare il punto della situazione con l’allenatore. Penso ci sia poco da intervenire, anche perchè abbiamo un organico competitivo. Adesso è rientrato anche Obi e oltre all’abbondanza in mezzo al campo, siamo a posto anche negli altri reparti. I nostri tifosi sono eccezionali e lo hanno dimostrato anche in trasferta. Al Granillo contro il Genoa avremo il dodicesimo uomo a favore, grazie alla nuova proprietà le strategie si sono rivelate quelle giuste“.