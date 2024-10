Reggina – Due giovani amaranto convocati nelle rispettive nazionali

I calciatori Domenico Nemia ed Emanuele Zucco sono stati convocati rispettivamente nella Rappresentativa Nazionale di Serie C U17 ed U15 per disputare la 30^ edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile Città Cava de’ Tirreni. La manifestazione prenderà il via il 9 giugno. La società Reggina esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dai due tesserati.