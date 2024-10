Reggina, due nuovi subito in campo e cambio di modulo

Quattro volti nuovi, due subito in campo e la mentalità che cambia. A Bisceglie per vincere con Cevoli che stravolge anche il proprio atteggiamento tattico e si schiera con un superoffensivo 4-2-3-1. Confente tra i pali, davanti a lui linea a quattro con Kirwan, Conson, Redolfi e Solini, in mezzo De Falco e Zibert, dietro l’unica punta Viola ci sono Tulissi, Strambelli e Sandomenico.