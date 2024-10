Piccoli accorgimenti del tecnico, non cambia l'atteggiamento tattico

Ecco le scelte di mister Drago che sa benissimo quanto sia importante la gara di questa sera per il futuro. Servono i tre punti per agguantare la zona play off il prima possibile, questa la formazione ufficiale:

REGGINA: Confente, Kirwan, Gasparetto, Conson, Procopio; Bellomo, De Falco, Marino; Tulissi, Baclet, Doumbia. All. Drago