Reggina, Edera: ‘Due telefonate, ma mi aveva convinto già la prima…’

"Cosa ci faccio in D? Intanto qui ho lasciato qualcosa in sospeso e poi voglio scrivere un pezzo di storia"

L’allenamento congiunto con il Victoria Hotspurs ha visto tra i protagonisti amaranto anche l’esterno Edera, queste le sue dichiarazioni a fine partita: “Passo dopo passo miglioreremo anche a livello fisico, ma le prime impressioni sono positive. E’ stato facilissimo il mio ritorno alla Reggina. Mi ha chiamato il mister dicendomi che la società intende puntare su di me, mi ha chiamato anche il capitano e ho dato subito la mia disponibilità. Cosa ci faccio in D? E’ uno step che devo fare, ho bisogno di giocare e poi questa è una squadra che in passato mi ha fatto stare bene, voglio ripagare la fiducia che mi è stata concessa. Dobbiamo riportarla dove merita, almeno in serie C vincendo il campionato.

Sappiamo quanto ci tengano i tifosi, dobbiamo continuare così. Falso nove? E’ un ruolo che mi piace, ma deciderà ovviamente sempre il mister, magari arriverà un altro attaccante. La cornice è molto bella, la presenza dei tifosi stimola.

Sono felicissimo di essere tornato a Reggio, qui ho lasciato qualcosa in sospeso, ma basta andare sui ricordi, voglio scrivere un pezzo di storia qui e spero di farlo da subito”.