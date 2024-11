Reggina: l’editoriale di Michele Criscitiello che esalta Inzaghi e Taibi

"La Reggina merita la A e la piazza ha capito che lo scorso anno commise il grande errore di accogliere Aglietti come l’eroe della patria"

Nel lungo editoriale del lunedi su TMW del giornalista Michele Criscitiello, c’è spazio anche per la Reggina e soprattutto per Pippo Inzaghi:

La Reggina merita la A

“Per la famiglia Inzaghi è stato un bel week end con Pippo che si è preso definitivamente la Reggina e ha confermato quanto vi diciamo da un anno. Taibi è un bravo Direttore Sportivo e ha perso una stagione, la scorsa, perché ha sbagliato allenatore (Aglietti) e stava quasi per perdere il posto di lavoro per colpa sua.

Inzaghi in B fa la differenza. Ha capito la categoria e fa giocare le sue squadre bene. Difesa blindata e attacco cinico. Se Reggio Calabria sogna lo deve al suo mister che sta concretizzando il grande lavoro di Taibi e i grandi sforzi della nuova proprietà. La Reggina merita la A e la piazza ha capito che lo scorso anno commise il grande errore di accogliere Aglietti come l’eroe della patria. I tifosi erano rimasti ai gol del 1994, ma hanno capito tardi che in panchina la musica fosse completamente diversa”.