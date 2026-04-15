Reggina-Enna: le formazioni ufficiali. Tre novità nell’undici amaranto
Fuori Domenico Girasole per squalifica, Barillà torna e va in panchina
15 Aprile 2026 - 13:48 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Enna, gara valida per il recupero della 30ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera, Palumbo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Mungo, Ragusa, Verduci, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Fofana.
ENNA CALCIO (4-3-3): Mangano; Di Modugno, Spina, Occhiuto, Gabrieli; Tchaouna Fy, Dadic, Nastasi; Bamba, Tchaouna Fk, Distratto. All. Cimino.
A disposizione: Loliva, Rossitto, Ruiz, Andelkovic, Pozzi, Cespedes, Diaz, Manganaro, Bellingardo
Arbitro: Michele Piccolo (Pordenone). Assistenti: Piero Mansutti (Basso Friuli), Giovanni Ruocco (Brescia)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie