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Reggina-Enna: le formazioni ufficiali. Tre novità nell’undici amaranto

Fuori Domenico Girasole per squalifica, Barillà torna e va in panchina

15 Aprile 2026 - 13:48 | Redazione

Francesco Distratto Reggina ()

Le formazioni ufficiali di Reggina-Enna, gara valida per il recupero della 30ª giornata del campionato di Serie D girone I:

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera, Palumbo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Mungo, Ragusa, Verduci, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Fofana.
ENNA CALCIO (4-3-3): Mangano; Di Modugno, Spina, Occhiuto, Gabrieli; Tchaouna Fy, Dadic, Nastasi; Bamba, Tchaouna Fk, Distratto. All. Cimino.
A disposizione: Loliva, Rossitto, Ruiz, Andelkovic, Pozzi, Cespedes, Diaz, Manganaro, Bellingardo
Arbitro: Michele Piccolo (Pordenone). Assistenti: Piero Mansutti (Basso Friuli), Giovanni Ruocco (Brescia)

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RegginaReggio Calabria Calcio

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