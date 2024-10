Reggina-Entella: mister Baroni cerca il sostituto di Menez. Le diverse opzioni

La forza della Reggina mister Baroni l’ha voluta costruire sulle corsie esterne. Contro il Pescara, nonostante le assenze di Situm, Rivas e Micovschi, in entrambe le corsie sono state trovate soluzioni importanti e da quella di destra, addirittura sono arrivati anche due gol. Ma non con gli assist dei giocatori esterni d’attacco, bensì con Lakicevic prima e Bianchi dopo. A dimostrazione di quanto siano importanti i concetti e le interpretazioni.

Leggi anche

Le soluzioni per sostituire Menez

Nel secondo scontro diretto che vedrà la Reggina doversi opporre all’Entella, dovrebbero essere confermate le assenze di Situm e Micovschi, in dubbio la presenza di Rivas, mentre certa è la squalifica di Menez che impedirà al francese di poter dare seguito ad un processo di crescita graduale. Al tirar delle somme, quindi, potrebbero essere quattro gli esterni fuori causa, ma le alternative, proprio in virtù di un mercato consistente in quel settore del campo, non mancano. Per esempio gettare nella mischia sin da subito Okwonkwo o attendere lo sviluppo della partita, pensando ad un’altra soluzione che potrebbe essere rappresentata dalla certezze Liotti. Anche a Pescara ha dimostrato capacità straordinarie di inserimento, sfiorando la terza marcatura della partita, la sesta a livello personale. In quel ruolo ci sarebbe anche Bellomo, scalato di parecchio nelle gerarchie e come ultima ipotesi, invece, un cambio di modulo e quindi 4-4-2 e l’inserimento di Denis sin dal primo minuto. Improbabile.