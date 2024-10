Mercato Reggina: Un esterno destro ed un attaccante… ma c’è anche altro

In questi giorni, dopo l’arrivo di Rubin, sia il DS Taibi come anche il tecnico Mimmo Toscano, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo eventuali ultimi interventi, hanno sempre dichiarato che la campagna di rafforzamento della squadra avrebbe visto altri due movimenti in entrata, esterno destro e attaccante. Per quest’ultimo pare che l’obiettivo sia di quelli importanti, mentre il sito alfredopedulla.com insiste sulla volontà da parte della società amaranto, di acquisire un altro centrocampista:

“La Reggina vuole regalarsi un altro colpo a centrocampo. L’obiettivo, già deciso, è Daniele Altobelli della Salernitana. Nelle ultime ore c’è stato il pressing dell’Alessandria, ma la Reggina mantiene la pole e ha individuato la formula (prestito con obbligo di riscatto). L’operazione scatterà in automatico quando partirà almeno uno tra Marino (nel mirino del Fano) e Zibert (inseguito, tra gli altri, dal Bisceglie)”.

Sarebbe davvero un grande colpo anche questo.

Leggi anche

Leggi anche