Reggina: quei no di Proia e Valzania, l’esplosione di Fabbian e le prossime scelte di Inzaghi

Riavvolgiamo il nastro. Dopo il cambio di società e la rinuncia di Stellone, con l’arrivo di Inzaghi in casa Reggina è cambiato tutto. Denaro da investire, ambizioni, progetti tecnici. Ed in quella frenetica campagna acquisti con una vera e propria rivoluzione messa in atto, tra gli obiettivi vi erano due tra i miglior centrocampisti della cadetteria. Insieme a Crisetig e Obi, il tecnico aveva espressamente chiesto al Ds Taibi di portare in riva allo stretto Proia e Valzania.

In tempi diversi, ma con lo stesso finale, i due calciatori hanno rifiutato il trasferimento per accettare in seguito il corteggiamento della Spal. Una manna caduta dal cielo, perchè un attimo dopo il ds si è fiondato su Majer ed Inzaghi è stato “quasi costretto” ad impiegare il giovane Fabbian in attesa del recupero di Obi. Risultato? Reggina prima in classifica, Fabbian uno dei migliori per rendimento nelle sei partite disputate e capocannoniere degli amaranto con tre reti. Adesso il campionato si ferma e dopo la sosta è previsto il recupero dell’ex centrocampista della Salernitana Obi. In più ci sarà la totale disponibilità di Hernani, già in palla in occasione del tratto di match giocato contro il Cittadella. Per il tecnico arriverà il momento del piacevole imbarazzo delle scelte, anche se oggi non è facile pensare ad eventuali cambi sulla mediana