Reggina: i consigli di Fabio Capello al presidente Luca Gallo

Un parere autorevole all’interno della trasmissione “Vai Reggina”, è stato quello del grande tecnico ed ora commentatore Sky Fabio Capello, intervenuto telefonicamente, questi alcuni passaggi riguardo il suo pensiero su Reggio e la Reggina:

“Sto seguendo con molto interesse la Reggina insieme al Monza, due squadre nettamente avvantaggiate in classifica. La Reggina credo abbia la possibilità di chiudere il campionato in anticipo, perchè dieci punti di sulla seconda a dieci giornate dalla fine sono tantissimi, ma soprattutto le potenzialità della squadra danno questa tranquillità.

Con la Reggina ho dei ricordi e soprattutto una conoscenza personale con l’ex presidente Lillo Foti. Anche per questo sono vicino a questa squadra e speriamo di vederla subito ad un certo livello. Dal prossimo anno in serie B e poi sperando in una scalata in pochi anni verso la serie A. Quest’anno il presidente Gallo ha costruito una squadra forte, una società mi dicono organizzata. Consiglio da questo momento una visione diversa, pensando alla prossima stagione sapendo dove si vuole arrivare, attraverso una programmazione attenta.

A Reggio siamo stati accolti sempre con grande affetto, Granillo campo difficile, essere protagonisti contro la Reggina non è mai stato facile, per i giocatori ospiti è sempre stato difficoltoso. Il pubblico spingeva i suoi calciatori a dare qualcosa in più. A Reggio sono stato diverse volte e da amante dell’arte sempre puntuale l’appuntamento con il Museo per vedere i Bronzi di Riace. Ho di Reggio ricordi bellissimi”.

