Reggina-Favara: sarà ‘Giornata Amaranto’. Pagano anche gli abbonati. I prezzi

La società lo aveva anticipato dopo averla annullata in occasione della partita contro la Vibonese. Contro il Favara, match che si giocherà domenica 27 aprile, sarà “Giornata Amaranto” e quindi con l’accesso che prevede il pagamento anche degli abbonati. Ovviamente i tifosi sperano possa essere l’ultima partita casalinga della stagione… Il dettaglio:

Leggi anche

La Giornata Amaranto

Gli abbonamenti stagionali non saranno validi per l’accesso alla partita e non saranno concessi accrediti di alcun genere. Restano invece validi i mini-abbonamenti sottoscritti per le ultime sei gare di campionato.

Prezzi

CURVA SUD € 10 INTERO

CURVA SUD RIDOTTO Donne, U14 e Over 65 € 7 (solo per abbonati)

TRIBUNA LATERALE € 20 INTERO

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO U14 € 10, Donne e Over 65 € 14 (solo per abbonati)

TRIBUNA CENTRALE € 30

VIP € 40

diritti di prevendita esclusi