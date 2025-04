Reggina-Favara: annullata la ‘Giornata Amaranto’. Si attende il grande pubblico

"Far sentire il calore della nostra gente, restare uniti fino all’ultimo minuto"

AS Reggina 1914 comunica che, in occasione dell’incontro con il CastrumFavara – ultima gara casalinga della stagione regolare – non verrà osservata la prevista “Giornata Amaranto”.

La decisione, condivisa da tutte le componenti societarie, nasce dal profondo desiderio di condividere con il maggior numero possibile di tifosi un momento significativo del percorso amaranto. Una scelta dettata dal cuore, che vuole rendere questa partita al Granillo all’altezza della passione, del sostegno e del senso di appartenenza che il popolo amaranto ha dimostrato per tutta la stagione.

Riempire gli spalti, far sentire il calore della nostra gente, restare uniti fino all’ultimo minuto: questo è il desiderio della società e della squadra. Insieme, una sola voce. Tutti insieme, per la Reggina.