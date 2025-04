Favara, Varela: ‘Reggina, abbiamo le armi per farti male’

"Ho la media di un gol ogni due partite in maglia gialloblù e non voglio assolutamente fermarmi"

Reggina-Favara si giocherà domenica pomeriggio al Granillo. Amaranto alla ricerca della decima vittoria consecutiva, ospiti fortemente danneggiati dall’esclusione dell’Akrgas, lottano ancora per evitare i play out. Ne ha parlato a stadionews.it il bomber Nacho Varela.

“Il caso Akragas ci ha danneggiato a livello di classifica, queste cose in Serie D, ma in generale nel mondo del calcio, non dovrebbero mai accadere. Abbiamo cercato di ricostruire una nuova mentalità, nel calcio la parte psicologica è fondamentale e l’allenatore Infantino ci sta aiutando molto. Abbiamo sfornato grandi prestazioni, anche contro avversarie più quotate, purtroppo i risultati non sono arrivati.

Dobbiamo essere ottimisti e continuare a crederci fino alla fine. Il campionato non è ancora finito, dobbiamo continuare a lottare e abbiamo le armi per ottenere la salvezza”.

Il bottino personale

“Beh sì, a livello personale sono soddisfatto, ma se sto riuscendo a segnare il merito è soprattutto dei miei compagni che mi mettono in condizione di farlo. Trovare spesso il gol per un attaccante è sempre fondamentale, ho una media di un gol ogni due partite in maglia gialloblù e non voglio assolutamente fermarmi, voglio contribuire ad ottenere la salvezza”.

Reggina, prossimo avversario

“Come sempre, andremo anche a Reggio Calabria a fare la nostra partita, senza paura. Sappiamo bene il momento, queste partite per un calciatore sono belle, ci sarà lo stadio pieno, per noi sarebbe importantissimo fare un risultato fuori casa. Loro andranno forte, ma abbiamo le armi per fargli male”.