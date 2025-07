Reggina, Ferraro: ‘C’è veramente tanta qualità. Ci sarà da divertirsi’

Un gol da attaccante vero realizzato nel corso della partitella in famiglia, ma anche movimenti interessanti nel gioco di sponda o in appoggio agli esterni. Esattamente quello che mister Trocini vuole da Luca Ferraro, l’ex centravanti del Sambiase inseguito per lungo tempo dalla Reggina. Le sue prime parole in amaranto: “La società voleva fortemente che io venissi alla Reggina. Ho fatto qualche chiacchierata con il direttore e poi con il mister. In questa squadra ci sarà davvero da divertirsi tra Edera, Ragusa, Grillo, Di Grazia, tutti i centrocampisti, c’è veramente tanta qualità.

La palla viaggia veloce sin dai primi giorni. Deve essere la mia occasione, ho sensazioni positive, qui c’è un gruppo consolidato e anche i nuovi mi hanno fatto una buona impressione. Gioco per dare il massimo, l’obiettivo è quello dei tre punti ogni partita, quello finale lo conosciamo tutti. Se arrivano tanti gol per me, è meglio ancora”.