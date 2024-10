Reggina, filo diretto con il Lecce. Cosenza, Torromino, Doumbia e non solo

Per vincere bisogna avere giocatori esperti, di qualità e ovviamente… vincenti. Probabilmente è questo il motivo per il quale il DS Taibi ha aperto un filo diretto con il Lecce per l’impostazione di questa campagna di rafforzamento.

Perchè dopo Cosenza, Torromino e Doumbia, si è bussato alla porta dei giallorossi anche per chiedere informazioni su Luca Di Matteo, giocatore di grande duttilità, protagonista per tanti anni soprattutto in cadetteria, classe 88, elemento capace di ricoprire più ruoli in campo.

Lo scorso anno a Lecce ha conquistato la promozione in serie B, ma in questa stagione non ha mai trovato lo spazio neppure per una presenza.

Sempre sul sito specializzato di calciomercato gianlucadimarzio.com, si parla di un interessamento anche per Mignanelli, difensore classe 93, in forza all’Ascoli, 22 presenze lo scorso anno, nessuna in quella in corso.

