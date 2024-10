Calcio – Ag. Virzì: ‘G. Praticò simbolo di grande professionalità. Su Marino tante richieste ma…’

Calciomercato vivo ed in pieno fermento anche in casa Reggina. L’attesa del closing per il passaggio di proprietà è solo una formalità, visto che il DS Taibi comunque da tempo lavora sul potenziamento dell’organico, avendo già individuato i tasselli da mettere a disposizione di mister Cevoli. Ma c’è anche da sfoltire una rosa che per stessa ammissione del direttore sportivo conta troppi elementi.

Certamente, e questo lo abbiamo raccontato più volte, i primi a salutare saranno coloro che hanno trovato meno spazio fino al momento in stagione, altri, almeno tre, i sacrificati. I colleghi di pianetaserieb.it, hanno sentito l’agente Gianluca Virzì, tra gli altri, procuratore anche del giovane amaranto, per il quale si parla di seri interessamenti di società di categoria superiore:

“Con il cambio di società entrano in gioco tante cose. Il calciatore ha avuto una richiesta importante dalla A, questa società ha tutta la volontà di lasciarlo a Reggio fine a fine stagione. In futuro tornerebbe poi alla base per svolgere il ritiro con la prima squadra. Potrebbe rimanere nella serie maggiore come potrebbe passare in prestito in una squadra di B. La nuova società amaranto vorrebbe puntare su di lui, si deciderà tutto nei prossimi giorni. Ascoli e Cremonese hanno cercato molto il calciatore in queste settimane. Vorrei aggiungere un parere personale sulla famiglia Praticò. Non smetterò mai di ringraziarli, Giuseppe in particolare è simbolo di grande professionalità. Nei momenti peggiori è stato l’unico a non mollare. Auguro il meglio a questa squadra ed all’intera tifoseria amaranto”.

