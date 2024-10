Reggina, per il mercato si bussa in casa Lecce. Due calabresi nel mirino, uno è ex amaranto

In altra pagina del nostro giornale abbiamo parlato dell’idea di pescare in casa Lecce l’attaccante che Taibi insegue da tempo e che ha fatto le fortune oltre che della squadra giallorossa in serie C, lo scorso anno anche quelle del Livorno e che risponde al nome di Doumbia. Ma secondo quanto riferiscono i colleghi di pianetalecce.it, la “spesa” in casa salentina potrebbe avere una lista più lunga:

“La M&G sarà la nuova proprietaria della Reggina, a capo Luca Gallo, imprenditore che preleverà il 97% delle quote societarie. Gallo è ambizioso e vuole riportare il club ai vertici del calcio nazionale.

Le prime mosse del nuovo Presidente saranno sul mercato. La Reggina ha bisogno di rinforzi di qualità e sta pensando a due calabresi doc: Ciccio Cosenza e Giuseppe Torromino. E’ arrivata la richiesta ufficiosa al club giallorosso che ha dettato le condizioni per la partenza dei due calciatori in forza alla squadra di Liverani e artefici della promozione”.

