Reggina: ecco la firma di Trocini. L’indizio social

Lo avevamo già scritto nel pomeriggio di ieri, anticipando la comunicazione ufficiale sulla firma di mister Trocini, che sarà così l’allenatore della Reggina anche per il prossimo campionato.

Il tecnico è tornato a Reggio Calabria per mettere nero su bianco dopo un’attesa che forse si è protratta più del normale. Probabilmente per curare ogni dettaglio e per avere dalla società tutte le garanzie rispetto a quello che servirà per l’allestimento della nuova squadra, con un organico che oggi va potenziato dal punto di vista qualitativo e numerico, visti i tanti calciatori in scadenza. L’indizio sulla firma del tecnico anche per la stagione 2025-26 è sulle pagine social del club amaranto.

Trocini punto di partenza, adesso ci si aspetta una risposta forte sul mercato.