Reggina-Trocini: è il giorno della firma. Poi sarà calciomercato

Dopo un’attesa durata forse più del dovuto, la Reggina e Trocini sono pronti a riabbracciarsi. Non si conoscono i termini dell’accordo che comunque dovrebbe prevedere un rinnovo solo per la prossima stagione, si può immaginare invece che prima di arrivare alla firma, le parti ne abbiamo parlato in maniera approfondita e su ogni dettaglio riguardo potenziamento dell’organico e non solo. Nella giornata di oggi è programmata la firma.