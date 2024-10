Reggina, Fortunato Martino è il prossimo… acquisto?

Massimo Taibi, Giusva Branca, forse Roberto Cevoli per la panchina, in attesa di Savoldi e Belardi. Il nuovo corso della Reggina è chiaramente improntato sul recupero di alcuni protagonisti del passato, ma potrebbe prevedere all’interno del suo nuovo progetto, anche il recupero di preziosi dirigenti che all’inizio del’avventura erano diretti protagonisti ed invece da qualche tempo non partecipano più attivamente alla vita della società per i motivi che più volte sono stati raccontati.

Tra questi Fortunato Martino, dirigente di calcio praticamente da sempre, ma anche presidente di una delle scuole calcio più importanti ed attive della città. Voci di corridoio parlano di possibili riavvicinamenti tra le parti che a breve potrebbero avere degli sviluppi. Esperienza, capacità manageriali e nei rapporti, potrebbero tornare molto utili alla società di via Petrara.

Lo stesso Fortunato Martino ha espresso il suo pensiero, ospite della trasmissione “I fatti del pallone” su LaC, sul nuovo corso della Reggina dei Praticò:

“La ricetta giusta non saprei quale possa essere, di sicuro bisogna fare qualcosa per riportare entusiasmo e gente al Granillo. Quest’anno sotto questo aspetto è stato toccato il livello più basso, questi nuovi innesti spero siano quelli giusti per riaccendere la passione della gente che c’è ma al momento non viene manifestata.

E’ chiaro che non può bastare solo questo, ci vogliono idee e progetti e penso che Branca e Taibi riusciranno a metterli in pratica per il bene della nostra società”.