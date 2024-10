Reggina: i consigli di Lillo Foti all’attuale presidente Luca Gallo

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato una delle tante dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente della Reggina Lillo Foti al canale ufficiale del club.

La società serve un segnale all’ambiente

Un passaggio anche da quello che potrà essere il futuro di questa società ed il consiglio all’attuale presidente Luca Gallo: “Credo che qualcosa di solido sia stato costruito con il rinnovo di Taibi e per quello che ho capito anche l’allenatore Stellone resterà. Bisognerà vedere quello che accadrà nel prossimo mercato e quali saranno i calciatori in uscita, anche perché molti hanno contratti per il futuro. Capire se le esigenze tecniche saranno compatibili con le strategie di mercato. È poi è importante che il presidente Gallo ed i suoi dirigenti, con scelte attente, diano un segnale importante a tutto l’ambiente”.